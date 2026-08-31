Gabriel Jesús llega a Barcelona y se prepara para firmar con el Barça hasta 2028

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El delantero brasileño, procedente del Arsenal, aterrizó en el Aeropuerto de Barcelona y expresó su felicidad antes de someterse al reconocimiento médico y firmar contrato con el club catalán hasta 2028, con opción a una temporada adicional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/08/2026 03:18 PM.
En Deportes y editada el 31/08/2026 03:38 PM.