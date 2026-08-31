Gabriel Jesús llega a Barcelona y se prepara para firmar con el Barça hasta 2028

El delantero brasileño Gabriel Jesús, de 29 años, arribó a la capital catalana a primera hora de la tarde del lunes, procedente de Inglaterra, para completar su fichaje por el FC Barcelona. Al salir del Aeropuerto Barcelona‑El Prat Josep Tarradellas, el jugador manifestó estar "muy feliz y muy contento", saludó a los medios y realizó su característico gesto del teléfono, símbolo de sus goles.
Antes de dirigirse al centro médico donde se realizará el reconocimiento físico, Jesús respondió a la pregunta sobre su estado de rodilla diciendo "My knee? It’s perfect", asegurando que se encuentra en óptimas condiciones a pesar de las lesiones que le han afectado en los últimos años.
El Barça pagará al Arsenal 10 millones de euros más variables y una cláusula de venta del 20 % para cerrar la operación. El contrato, que se firmará tras el examen médico, tiene vigencia hasta 2028 con una opción a una temporada adicional. La llegada del delantero se produce tras la salida de Robert Lewandowski y Ferran Torres, y la imposibilidad de fichar a Julián Álvarez del Atlético de Madrid, principal objetivo del club catalán.
Gabriel Jesús, formado en Palmeiras y con experiencia en la selección brasileña, acumula 127 goles en Europa: 95 con el Manchester City (236 partidos) y 32 con el Arsenal (123 partidos). Su incorporación responde a la necesidad del Barça de contar con un "9" de referencia para la próxima temporada.
El club azulgrana mantiene su interés en Álvarez para el futuro, pese a que el brasileño ya ha firmado su nuevo contrato. La operación se concreta en los últimos dos días de la ventana de fichajes, cumpliendo uno de los objetivos prioritarios del director deportivo Anderson Luis de Souza Deco y del entrenador Hansi Flick.