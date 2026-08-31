Helinho dejaría Toluca para fichar por un club grande de Rusia

El medio Grupo Milenio confirmó que Helinho, delantero brasileño que llegó a los Diablos Rojos en 2024 procedente del RB Bragantino, habría sido vendido a un club importante de la Liga de Rusia por 10 millones de dólares. La transacción se concretaría apenas seis fechas después de iniciado el torneo Apertura 2026, lo que deja al Toluca sin uno de sus atacantes más productivos.
Helinho, quien anotó en la victoria 2-0 sobre Juárez en la sexta fecha en el Estadio Nemesio Diez y provocó el autogol de Jesús Murillo, ha sido fundamental en la ofensiva dirigida por Antonio Mohamed. Con 18 goles y 11 asistencias en 70 partidos, el brasileño forma parte del plantel que ha conquistado dos títulos de Liga MX, un Campeón de Campeones, una Campeones Cup y una Concacaf Champions Cup, convirtiéndose en uno de los jugadores más laureados de la historia reciente del club mexiquense.
El próximo miércoles Toluca disputará la semifinal de la Leagues Cup contra Club León, pero aún se desconoce si Helinho estará disponible para el encuentro, dado que la venta se habría cerrado recientemente.
El traspaso representa una pérdida significativa para el plantel de Toluca, que ahora deberá buscar alternativas para reponer la capacidad goleadora que Helinho aportaba. Por su parte, el jugador se incorporará a un club de la Premier League rusa, donde se espera que continúe su desarrollo y aporte su experiencia en competiciones internacionales.