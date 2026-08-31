Helinho dejaría Toluca para fichar por un club grande de Rusia

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El delantero brasileño Helinho, pieza clave de la ofensiva de los Diablos Rojos, sería vendido a un equipo de la Premier League rusa por 10 millones de dólares, dejando al Toluca sin uno de sus atacantes principales apenas seis jornadas del Apertura 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/08/2026 08:33 AM.
En Deportes y editada el 31/08/2026 09:42 AM.