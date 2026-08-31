Lionel Messi se retira de la Selección Argentina tras la derrota en la final del Mundial 2026

Lionel Messi, considerado por muchos el mejor futbolista de la historia, confirmó su retiro de la Selección Argentina a través de una emotiva carta publicada en su cuenta de Instagram. El anuncio llegó pocos días después de la final del Mundial 2026, disputada en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, donde la Albiceleste cayó 1‑0 ante España.
En el mensaje, Messi agradeció a sus seguidores, familia, entrenadores, compañeros y dirigentes, y explicó que la reciente muerte de su padre, Jorge Messi, lo había convencido aún más de dar este paso. "Gracias por todo el cariño de estos 20 años… ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera", escribió el astro.
La decisión pone fin a una carrera internacional que incluyó cuatro títulos bajo la dirección de Lionel Scaloni: dos Copas América (2021, 2024), el Mundial de Qatar 2022 y la Finalissima 2022 contra Italia. Además, Messi sumó triunfos en categorías inferiores, como el Mundial Sub‑20 de 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.
Antes del Mundial 2026, la permanencia de Messi en la Albiceleste estaba en duda, pues la edición de 2026 se perfilaba como su última participación en un certamen de la FIFA. Con 39 años y militando en el Inter de Miami de la MLS, el argentino había dejado entrever su retiro tras la Copa del Mundo de Qatar, pero decidió extender su paso por la selección para intentar un bicampeonato, objetivo que quedó frustrado en la derrota ante la Roja.
La final, además de ser el último partido de Messi con la Albiceleste, estuvo marcada por polémicas arbitrales que favorecieron a Argentina durante el torneo, lo que intensificó la crítica tras la derrota. Con el marcador 1‑0, España se alzó con el título y Messi cerró su etapa internacional como segundo máximo goleador histórico de los mundiales, solo detrás de Kylian Mbappé.
El retiro de Messi representa el cierre de una era para la Albiceleste y para el fútbol mundial. Su legado incluye no solo los trofeos, sino también la influencia generacional que dejó en jugadores y aficionados. Ahora, el astro continuará su carrera en la MLS, donde buscará cerrar su trayectoria profesional con el Inter de Miami, mientras los hinchas argentinos lo recuerdan como la máxima figura de la historia del fútbol argentino.