Lionel Messi se retira de la Selección Argentina tras la derrota en la final del Mundial 2026

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El astro argentino anunció su retiro definitivo de la Albiceleste mediante una carta en Instagram, tras perder 1‑0 contra España en la final del Mundial 2026, poniendo fin a una era de 20 años y a una trayectoria internacional repleta de títulos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/08/2026 09:32 AM.
En Deportes y editada el 31/08/2026 09:38 AM.