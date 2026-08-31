Patricio O’Ward, la nueva leyenda mexicana en la IndyCar

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Patricio O’Ward se consolida como la figura más destacada del automovilismo mexicano tras su victoria en el Gran Premio de St. Louis y su clasificación para el Indy 500. Su desempeño ha revitalizado el interés por la IndyCar en México y abre nuevas oportunidades para la generación emergente de pilotos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/08/2026 08:33 AM.
En Deportes y editada el 31/08/2026 09:34 AM.