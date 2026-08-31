Rebeca Bernal cerca de fichar por Manchester United Femenil

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La defensa mexicana Rebeca Bernal está a punto de cerrar su traspaso al Manchester United Femenil, lo que la convertiría en la primera jugadora de México en integrar la Women’s Super League. La operación se perfila para concluir antes del cierre del mercado de fichajes este jueves, con anuncio oficial previsto para el inicio de la temporada del club inglés el 4 de septiembre.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/08/2026 06:08 AM.
En Deportes y editada el 31/08/2026 09:52 AM.