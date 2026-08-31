Rebeca Bernal cerca de fichar por Manchester United Femenil

El club inglés Manchester United Femenil ha intensificado las negociaciones para incorporar a la zaguera mexicana Rebeca Bernal, procedente del Washington Spirit de la NWSL. La operación se encuentra en su fase final y se espera que se concrete antes del cierre del mercado de transferencias de la Women’s Super League, programado para este jueves.
Bernal, de 28 años, no apareció en la convocatoria del Spirit para el último partido contra Bay FC, donde el equipo ganó 1-0. El club la incluyó en su reporte como "ausencia justificada", lo que encendió las alertas sobre una salida inminente.
De concretarse el fichaje, Bernal será la primera futbolista mexicana en jugar en la Women’s Super League, marcando un hito histórico para el fútbol femenino de México. El anuncio oficial se espera antes del partido inaugural del Manchester United Femenil, programado para el 4 de septiembre.
El interés del club inglés surge de la necesidad de reforzar la defensa tras las bajas de Millie Turner y Gabby George. Bernal destaca por su versatilidad, pudiendo desempeñarse como defensa central o mediocampista defensiva, y por su liderazgo dentro del campo.
Desde su llegada al Washington Spirit en febrero de 2025, la jugadora disputó 41 de 47 partidos de liga, contribuyó a los subcampeonatos de la NWSL y de la Concacaf W Champions Cup, y ha jugado 20 partidos en la presente temporada. Su contrato con el club estadounidense se extiende hasta diciembre de 2027.
En la Selección Mexicana, Bernal acumula 65 apariciones y siete goles, entre los que destaca la medalla de oro en los Juegos Panamericanos, donde anotó el gol de la final contra Chile.
Antes de su etapa en Estados Unidos, Bernal fue una pieza clave de Rayadas de Monterrey, superando los 250 partidos, ganando cuatro títulos de liga y anotando 66 goles, muchos de ellos de balón parado. El club regiomontano retiró temporalmente su dorsal 4 en reconocimiento a su trayectoria.
Si la negociación se cierra dentro del plazo previsto, Bernal se consolidará como una figura emblemática del fútbol femenino mexicano en el ámbito internacional, abriendo la puerta a futuras generaciones de jugadoras mexicanas en la WSL.