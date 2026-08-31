Reacciones al retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina

El astro argentino, quien se describió en su comunicado con la frase "Me vacié, ya no tengo más para dar", confirmó este lunes su retiro de la Selección Argentina después de una carrera histórica de 21 años, 207 partidos y cuatro títulos, entre ellos el Mundial de Qatar 2022. La noticia provocó una oleada de reacciones en redes sociales y medios, donde jugadores, entrenadores, clubes y figuras públicas expresaron su gratitud y reconocimiento.
Newell's Old Boys (club formativo y hincha): "Gracias, Leo" (acompañado de una foto de Messi besando la Copa del Mundo).