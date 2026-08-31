Reacciones al retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina

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Lionel Messi anunció su retiro de la Albiceleste tras 21 años, 207 partidos y cuatro títulos, incluido el Mundial de Qatar 2022. La noticia generó una avalancha de mensajes de agradecimiento y admiración de compañeros, autoridades y personalidades del deporte y la cultura.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/08/2026 04:12 PM.
En Deportes y editada el 31/08/2026 04:18 PM.