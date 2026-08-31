Santiago Giménez se incorpora al FC Porto con opción de compra de 18 millones de euros

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El delantero mexicano, cedido por el AC Milan, llega al campeón portugués hasta fin de temporada, con cláusula que podría obligar su compra si se cumplen ciertos objetivos deportivos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/08/2026 03:18 PM.
En Deportes y editada el 31/08/2026 03:39 PM.