Santiago Giménez se incorpora al FC Porto con opción de compra de 18 millones de euros

El FC Porto anunció este lunes la incorporación del delantero mexicano Santiago Giménez, quien llega cedido por el AC Milan hasta el cierre de la presente temporada. En el comunicado oficial, el club portugués indicó que la cesión incluye una opción de compra por 18 millones de euros, la cual podría volverse obligatoria si se cumplen "ciertos objetivos deportivos", aunque no especificó cuáles son dichos criterios.
Giménez, de 25 años, declaró a los medios del Porto que su llegada representa "una etapa que aportará mucho" a su trayectoria como futbolista. El jugador busca minutos de juego y goles después de una temporada irregular en la Serie A, donde anotó solo siete tantos en 1,5 años con el Milan.
El mexicano cuenta con una destacada hoja de vida en Europa: en el Feyenoord marcó 65 goles en 105 partidos, contribuyendo a la conquista de una Liga, una Copa y una Supercopa de los Países Bajos. Su paso por el Cruz Azul, donde debutó en las categorías inferiores y ganó varios títulos de la Liga MX, también forma parte de su recorrido.
Con su fichaje, Giménez se suma a la lista de futbolistas aztecas que han vestido la camiseta del Porto, como Héctor Herrera, Jesús Corona, Miguel Layún y Diego Reyes. El club mantiene una presencia creciente en México, con academias en Monterrey y la Ciudad de México, lo que facilita la adaptación de los jugadores mexicanos al entorno portugués.
El futuro de Santiago Giménez en el FC Porto dependerá de su rendimiento y de los objetivos que el club establezca para la segunda mitad de la campaña. De cumplirse las metas, la cláusula de compra se activará, consolidando al delantero como una pieza clave del plantel portugués.