Venus Williams sufre su quinta eliminación en primera ronda del US Open ante Sofia Kenin

En la jornada inaugural del US Open, la número 618 del ranking mundial, Venus Williams, de 46 años, fue derrotada por la número 110, Sofia Kenin, con un marcador de 2-6, 6-7(6). La partida, que comenzó a las 00:13 horas (04:13 GMT), marcó la quinta eliminación consecutiva de Williams en la primera ronda del torneo norteamericano.
Williams, doble ganadora del US Open (1999 y 2009) y con múltiples títulos en los Grand Slam —cuatro en el Abierto de Australia, dos en Roland Garros y seis en Wimbledon—, no lograba una victoria desde julio de 2025, cuando venció a su compatriota Peyton Stearns. En el encuentro contra Kenin, la estadounidense cedió con facilidad en la primera manga, pero mostró resistencia en la segunda, alcanzando 5-4 y 40‑0 antes de perder el desempate 6‑2.
El partido se definió en dos tiebreaks: el primero a favor de Kenin (7‑6) y el segundo, donde Williams tuvo siete puntos de ventaja, también se lo llevó la estadounidense (7‑6(6)). Con este resultado, Kenin avanza a la segunda ronda, mientras que la trayectoria de Williams en el US Open sigue marcada por eliminaciones tempranas.
El desempeño de la veterana plantea interrogantes sobre su futuro competitivo, mientras que la joven Kenin, con 27 años, consolida su regreso al circuito tras una temporada irregular.