Venus Williams sufre su quinta eliminación en primera ronda del US Open ante Sofia Kenin

...

La veterana estadounidense Venus Williams, doble campeona del US Open, cayó en la primera ronda del torneo por quinta vez consecutiva, perdiendo 2-6, 6-7(6) contra la compatriota Sofia Kenin, número 110 del ranking WTA.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/08/2026 01:57 PM.
En Deportes y editada el 31/08/2026 01:59 PM.