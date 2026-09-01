Antonio Rüdiger cuelga la camiseta de la Selección alemana

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El defensa del Real Madrid, Antonio Rüdiger, anunció su retiro de la selección de Alemania tras 12 años, 86 partidos y cinco torneos internacionales, a 16 días de la próxima convocatoria para la Liga de Naciones.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/09/2026 11:34 AM.
En Deportes y editada el 01/09/2026 12:55 PM.