Antonio Rüdiger cuelga la camiseta de la Selección alemana

El central del Real Madrid, Antonio Rüdiger, confirmó este martes su decisión de poner fin a su trayectoria con la selección alemana. El anuncio, realizado a través de sus redes sociales, llega 16 días antes de que el DFB publique la convocatoria para los próximos partidos de la Liga de Naciones contra Países Bajos, Grecia y Serbia.
Rüdiger, de 33 años, agradeció a sus compañeros de vestuario, entrenadores y aficionados por los 12 años de servicio, durante los cuales acumuló 86 partidos y participó en cinco torneos internacionales. Debutó el 13 de mayo de 2014 en un amistoso 0‑0 contra Polonia, pero no fue convocado para el Mundial de Brasil 2014, donde Alemania se coronó campeona.
En su comunicado, el defensor expresó: "Nach einiger Zeit des Nachdenkens ist für mich der Zeitpunkt gekommen, meine Karriere in der Nationalmannschaft zu beenden und den Weg für die junge Generation frei zu machen." Añadió que su paso por la Eurocopa 2024 culminó en cuartos de final, tras la derrota 2‑1 ante España, y recordó su papel titular en la Copa de las Confederaciones 2017, que Alemania ganó.
El jugador cerró su mensaje con una mirada al futuro: "Para mí comienza ahora un nuevo capítulo, en el que me centraré por completo en mi club. Gracias por el viaje compartido".
Con la salida de Rüdiger, el entrenador de la selección alemana deberá buscar alternativas en la defensa central, mientras la joven generación de futbolistas se prepara para asumir mayores responsabilidades en los próximos compromisos internacionales.