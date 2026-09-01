Gabriel Jesús se incorpora al Barcelona con contrato hasta 2029

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El Barcelona oficializa la llegada del delantero brasileño Gabriel Jesús procedente del Arsenal, firmando un contrato de tres temporadas por 10 millones de euros más variables, tras el fracaso del traspaso de Julián Álvarez.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/09/2026 09:14 AM.
En Deportes y editada el 01/09/2026 12:50 PM.