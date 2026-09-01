Gabriel Jesús se incorpora al Barcelona con contrato hasta 2029

El Barcelona anunció este martes la firma del delantero centro brasileño Gabriel Jesús, procedente del Arsenal, con un contrato de tres temporadas que lo mantendrá en el club catalán hasta el 30 de junio de 2029. El acuerdo, valorado en alrededor de 10 millones de euros más variables, cierra la búsqueda del "9" que el técnico Hansi Flick y el director deportivo Anderson Luis de Souza Deco habían señalado como prioridad tras la salida de Robert Lewandowski y Ferran Torres.
Inicialmente se rumoraba que el jugador de 29 años firmaría por dos años con una opción a una tercera temporada, pero la entidad azulgrana optó por un compromiso fijo de tres años. La contratación se produce después de que el Atlético de Madrid rechazara la oferta del Barça por Julián Álvarez, principal objetivo del club catalán en esta ventana.
Gabriel Jesús llega con una trayectoria contrastada en el fútbol inglés: 95 goles en 236 partidos con el Manchester City (2017‑2022) y 32 tantos en 123 encuentros con el Arsenal (2022‑2026). Su paso por Londres estuvo marcado por lesiones, incluida una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en enero de 2025, que limitó su rendimiento a 6 goles en 27 partidos la temporada pasada.
Formado en el Palmeiras, el delantero brasileño ha anotado 127 goles en competiciones europeas y cuenta con la experiencia de la selección nacional. A pesar de su llegada, el Barcelona mantiene el interés por Julián Álvarez, quien ha manifestado su deseo de abandonar el Atlético y prefiere unirse al club catalán en futuras oportunidades.
Con la incorporación de Gabriel Jesús, el Barça refuerza su delantera de cara a la próxima temporada, mientras sigue evaluando opciones en el mercado para seguir consolidando su ataque.