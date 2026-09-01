México avanza firme hacia el Mundial de Baloncesto 2027 tras vencer a Brasil

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Con una victoria 79‑74 sobre Brasil en la Eliminatoria de América, la Selección Mexicana suma 14 puntos y se ubica en el cuarto puesto del Grupo E, manteniéndose como uno de los mejores cuartos lugares para clasificar al Mundial de Qatar 2027.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/09/2026 11:35 AM.
En Deportes y editada el 01/09/2026 12:56 PM.