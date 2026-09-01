México avanza firme hacia el Mundial de Baloncesto 2027 tras vencer a Brasil

Mexico mantiene paso firme para conseguir su boleto al Mundial de Baloncesto 2027 – La Selección Mexicana de Baloncesto consolidó su aspiración de clasificar al Mundial de Qatar tras derrotar a Brasil 79‑74 en la jornada de las Eliminatorias de América. Con este triunfo, el Tricolor acumula 14 puntos y se sitúa momentáneamente en la cuarta posición del Grupo E, dentro de los puestos de clasificación.
El formato de la competencia otorga al Mundial los tres mejores equipos de cada sector y el mejor cuarto lugar entre los dos grupos de América. Hasta ahora, el mejor cuarto pertenece a los 12 guerreros, lo que mantiene a México en la contienda.
El duelo contra Brasil representó un reto importante, ya que el historial entre ambas selecciones favorecía a los sudamericanos (12‑6). Tras una actuación ofensiva contra Colombia en la jornada anterior, México enfrentó una defensa intensa y exigente por parte de Brasil. El Tricolor ajustó su propuesta táctica y mantuvo la competitividad durante los cuatro periodos.
El marcador se mantuvo cerrado hasta los últimos minutos. En ese tramo decisivo, México respondió con precisión: Paco Cruz lideró el ataque con 24 puntos, convirtiendo tiros clave en los minutos finales. Por su parte, Joseph Ávila dominó la zona interna, logrando un doble‑doble de 15 puntos y 15 rebotes, lo que permitió recuperar posesiones y controlar los tableros.
El entrenador Omar Quintero elogió la disciplina colectiva y el orden defensivo del plantel, factores que, según él, fueron determinantes para superar a una de las selecciones más fuertes del continente.
Aunque ya se encuentra en zona de clasificación, México deberá mantener su nivel en las dos ventanas restantes de las eliminatorias para asegurar su boleto al Mundial de Qatar 2027. La próxima ventana se jugará del 26 al 30 de noviembre: el Tricolor visitará a Chile el 27 y volverá a enfrentar a Brasil el 30, encuentros que serán cruciales para sus aspiraciones.
En la tabla actual, México se mantiene como uno de los mejores cuartos lugares, con una diferencia mínima respecto al cuarto puesto del otro grupo. El objetivo es sumar victorias para evitar ser superado y, de ser posible, mejorar su posición dentro del sector.
La última ventana de las eliminatorias se disputará hasta febrero de 2027, cuando México cerrará su participación frente a Colombia y Chile.