Naomi Osaka rinde homenaje a Allen Iverson en su debut del US Open

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La tenista japonesa Naomi Osaka sorprendió en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos al derrotar a Anastasia Zakharova y, al mismo tiempo, lucir una equipación inspirada en la leyenda de la NBA Allen Iverson. El look, que combinó baloncesto y moda callejera, reforzó su posición como ícono de estilo dentro del tenis mundial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/09/2026 10:20 AM.
En Deportes y editada el 01/09/2026 12:50 PM.