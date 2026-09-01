Así recibieron a Santiago Giménez en su primer entrenamiento con el Porto y cuándo podría debutar

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El delantero mexicano Santiago Giménez vivió su primera sesión con el FC Porto, fue aplaudido por sus nuevos compañeros y podría tener minutos el viernes 4 de septiembre contra el Moreirense, aunque su debut aún depende del cuerpo técnico.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/09/2026 10:47 AM.
En Deportes y editada el 01/09/2026 12:53 PM.