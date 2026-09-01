Así recibieron a Santiago Giménez en su primer entrenamiento con el Porto y cuándo podría debutar

El FC Porto oficializó la llegada de Santiago Giménez el lunes 31 de agosto y, al día siguiente, el delantero mexicano tuvo su primer entrenamiento con el conjunto portugués. En un video difundido por el club, se muestra a Giménez cruzar el tradicional pasillo del vestuario mientras sus compañeros lo reciben con aplausos y palmadas, gesto que simboliza la bienvenida al grupo.
La sesión se realizó en el Centro de Treino e Formação Desportiva Jorge Costa, en Olival, Vila Nova de Gaia. El club también compartió una fotografía del mexicano entrenando, evidenciando su integración al trabajo táctico y físico del equipo.
Según la agenda del Porto, el próximo viernes 4 de septiembre el equipo se enfrentará al Moreirense en la Primeira Liga. Existe la posibilidad de que Giménez ingrese en los minutos finales del partido, aunque la decisión final corresponde al cuerpo técnico, por lo que su debut aún no está confirmado.
Esta mudanza a Portugal representa la tercera experiencia europea de Giménez, tras sus pasos por el Feyenoord y el AC Milan. En Holanda destacó con 65 goles y 14 asistencias, logrando títulos de liga, copa y Supercopa. En Italia, disputó 34 partidos entre Serie A, Copa Italiana y Champions League, anotando siete goles y brindando cuatro asistencias, pero perdió protagonismo tras varios cambios de entrenador.
Con el Porto, Giménez buscará retomar el nivel que mostró en el Feyenoord y consolidarse como una pieza clave del ataque del club. Su llegada lo convierte en el séptimo mexicano en vestir la camiseta del Porto, siguiendo los pasos de Héctor Herrera, Jesús Manuel Corona, Miguel Layún, Diego Reyes, Jorge Sánchez, entre otros.