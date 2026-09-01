Sebastián Cáceres se incorpora al Celta de Vigo tras acuerdo con Club América

El Club América confirmó la salida de Sebastián Cáceres, quien se incorpora al Celta de Vigo bajo un contrato que lo mantendrá en Galicia hasta 2030. La directiva azulcrema aceptó la oferta final de ocho millones de dólares, cifra cercana al objetivo de diez millones que había planteado la directiva mexicana.
El central uruguayo, que disputó la Copa del Mundo 2026 con su selección, manifestó su deseo de abandonar el fútbol mexicano tras seis años y medio en Coapa, donde acumuló 209 partidos y cuatro goles. Su paso por América estuvo marcado por el tricampeonato de Liga MX (2023‑2024) y la conquista de tres títulos adicionales: Campeón de Campeones, Supercopa de Liga MX y Campeones Cup.
Tras rechazar ofertas previas, el Celta de Vigo insistió en la contratación del jugador charrúa a escasas horas del cierre del mercado veraniego español. La negociación culminó con la aceptación del monto propuesto, que, aunque inferior al objetivo inicial, satisfizo a ambas partes y permitió al defensa firmar su nuevo contrato.
“Estoy agradecido con América por los años de crecimiento y los títulos obtenidos; ahora me preparo para un nuevo desafío en Europa”, declaró Cáceres en su anuncio oficial. Por su parte, el Celta expresó su entusiasmo por contar con un defensor de experiencia internacional y con trayectoria en torneos continentales.
La transferencia se oficializó mediante un comunicado conjunto de ambas instituciones y se difundió en redes sociales, donde el propio jugador agradeció a los aficionados con el mensaje: “¡Nuevo jugador del Celta! Gracias por el apoyo”.