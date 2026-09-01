Sebastián Cáceres se incorpora al Celta de Vigo tras acuerdo con Club América

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El defensa uruguayo de 27 años, protagonista del tricampeonato de Liga MX con América, firma con el Celta de Vigo por 8 millones de dólares y se compromete hasta 2030. La transferencia se concreta a horas de cerrar la ventana de fichajes en España.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/09/2026 02:40 PM.
En Deportes y editada el 02/09/2026 08:47 AM.