Aaron Donald regresa a la NFL: implicaciones contractuales que podrían redefinir la liga

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El defensive tackle de los Los Angeles Rams, Aaron Donald, vuelve a los campos tras una lesión que lo mantuvo fuera gran parte de la temporada. Su retorno abre la discusión sobre la estructura de su nuevo contrato y el impacto que podría tener en las negociaciones de otros jugadores estrella de la NFL.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/09/2026 09:15 AM.
En Deportes y editada el 02/09/2026 09:34 AM.