El martes 1 de septiembre se confirmó que Erik Lira, capitán de Cruz Azul, no se incorporará al AS Mónaco porque la directiva francesa no liberó una plaza de jugador extracomunitario antes del cierre de la ventana de transferencias. La noticia, que ha sacudido al fútbol mexicano, provocó una ola de descontento en redes sociales por parte de la afición cementera.
Los seguidores del club no tardaron en culpar a los representantes del futbolista. Un fan escribió: “Si yo fuera Erik Lira en este momento despediría al representante. No es posible que con el Mundial que hizo no le alcance ni para la liga de granjeros”. Otro agregó: “Erik Lira tiene que echar a sus representantes ya mismo. Fue de los mexicanos con mejor Mundial y ellos fueron incapaces de llevarlo a Europa. Lo del Mónaco llega por interés de Aviña, no porque se lo consiguieran los representantes”. Un tercer aficionado señaló: “No es posible con los representantes de Erik Lira, ¿cómo es posible que solo pudieron conseguir esta opción? También es su culpa llegar hasta estas instancias”.
El periodista argentino Santiago Fourcade, de Fox One, también criticó a los agentes: “Todos nos fuimos con una historia que nunca fue, porque Erik Lira nunca estuvo cerrado con el Mónaco. Los representantes, con sus periodistas amigos, vendieron una historia que no era y Erik terminó pagando los platos rotos”. Fourcade subrayó que el club francés ni siquiera disponía de la plaza requerida.
El exjugador Rafael Márquez Lugo lamentó la gestión: “Es una pena lo que sucedió con Erik Lira. Manejaron muy mal el tema de sus representantes y lo único que tristemente nos ratifica es que cuando había mucha ilusión por ese buen Mundial, la realidad del futbolista mexicano se vuelve a confirmar”. Añadió que la falta de visión internacional afecta la percepción de los jugadores mexicanos fuera del país.
En Twitter, el comentarista deportivo Carlos Córdova propuso que Lira cambie de agente y contrate a Rafaela Vitale Pimenta, la abogada brasileña que ha negociado fichajes millonarios como los de Gilberto Mora, Santiago Giménez y Erling Haaland. Córdova resaltó la experiencia de Pimenta en la agencia de Mino Raiola y su capacidad estratégica.
Por su parte, el analista de ESPN Héctor Huerta explicó que Lira está representado por Rafael Coronel, dueño de la agencia Styles Pro, y que “Mauricio Medrano es el director y él había depositado toda la esperanza en que ellos hicieran la gestión”. Huerta también reveló que, además del interés de Mónaco, llegaron ofertas de Sunderland, Zenit, San Petersburgo y Al‑Jazira, pero el club mexicano enfocó sus negociaciones en el proyecto francés.
Aunque el traspaso a Mónaco quedó descartado para la temporada 2026‑27, la puerta sigue abierta para que Erik Lira explore otras oportunidades en Europa, siempre que cuente con una representación que logre concretar una plaza adecuada y una negociación transparente.