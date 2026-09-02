Afición de Cruz Azul arremete contra los representantes de Erik Lira tras el fracaso del fichaje

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El capitán de Cruz Azul, Erik Lira, no concretó su traspaso al AS Mónaco por la falta de una plaza de extracomunitario. La frustración de la afición cementera se volcó en críticas a sus agentes, mientras periodistas, exjugadores y analistas analizan la gestión y sus consecuencias para el futbolista mexicano.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/09/2026 08:35 AM.
En Deportes y editada el 02/09/2026 08:42 AM.