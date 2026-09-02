Checo Pérez cede el volante a Colton Herta en la FP1 de Monza

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El equipo Cadillac F1 ha decidido que el mexicano Sergio "Checo" Pérez abandone la práctica libre 1 del Gran Premio de Italia para ceder el asiento a Colton Herta, quien busca acumular experiencia y una superlicencia bajo el programa de novatos de la FIA.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/09/2026 08:46 AM.
En Deportes y editada el 03/09/2026 10:56 AM.