Checo Pérez cede el volante a Colton Herta en la FP1 de Monza

En el fin de semana del Gran Premio de Italia, la escudería Cadillac F1 anunció que el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez no participará en la primera sesión de entrenamientos libres (FP1) en el Autódromo Nacional de Monza. En su lugar, el equipo ha puesto al joven estadounidense Colton Herta, quien forma parte del programa obligatorio de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) para corredores rookies.
La decisión, que forma parte de la estrategia de Cadillac para desarrollar talento emergente, brinda a Herta la oportunidad de acumular valiosos kilómetros en uno de los circuitos más emblemáticos del automovilismo. El piloto de 22 años ya había sustituido a Pérez en la FP1 de Barcelona‑Cataluña en junio y, en julio, reemplazó a Valtteri Bottas en la práctica 1 del Hungaroring.
“Esta es una excelente oportunidad para experimentar diferentes aspectos del MAC‑26. Tras haber conducido en los circuitos de alta carga aerodinámica de Barcelona y Budapest, el desafío será muy diferente en Monza”, declaró Herta. “Con el coche configurado para una baja resistencia al aire, se moverá más, lo que exigirá mayor precisión en las frenadas y en trazar las curvas con una precisión milimétrica en las chicanas”.
El objetivo de Herta es sumar los puntos necesarios para obtener la superlicencia que le permita competir oficialmente en la Fórmula 1. Mientras tanto, Checo Pérez regresará a la pista en la segunda práctica (FP2) y en la clasificación, con la intención de romper la barrera de la Qualy 1 y buscar su mejor resultado de la temporada 2026.
El mexicano, que debutó en la Fórmula 1 con Sauber en 2012 y logró una remontada memorable de P12 a P2 en el mismo circuito, aspira a revivir aquel momento de gloria en Monza y sumar puntos por primera vez con Cadillac. La escudería, por su parte, espera que la combinación de la experiencia de Pérez y la frescura de Herta fortalezca su desempeño en el campeonato.