Condenan a Raúl Asencio por conducir bajo los efectos del alcohol

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El exfuncionario Raúl Asencio fue sentenciado a tres años de prisión y una multa de 150,000 pesos por conducir en estado de ebriedad, según el juzgado de la Ciudad de México.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/09/2026 09:59 AM.
En Deportes y editada el 02/09/2026 10:18 AM.