Santiago Giménez se despide del AC Milan con emotivo mensaje y se incorpora al Porto

El delantero mexicano Santiago Giménez, quien disputó la temporada 2025‑2026 con el AC Milan, utilizó sus redes sociales para despedirse del club italiano con un breve pero sentido mensaje de agradecimiento a la afición y a sus compañeros.
El anuncio coincidió con la confirmación oficial de su traspaso al FC Porto, club de la Primeira Liga portuguesa, en calidad de préstamo sin costo inicial. El contrato incluye una cláusula de compra obligatoria que se activará al cumplirse los requisitos de tiempo de juego y objetivos establecidos, aunque estos no han sido divulgados.
Giménez, internacional con la Selección Mexicana, no fue considerado por el técnico rubro‑negro, Rubén Amorim, para la campaña europea del Porto, lo que motivó su salida del Milan al inicio del mercado de fichajes. A pesar de la complejidad del proceso, los “Dragões” lograron cerrar el acuerdo, manteniendo la titularidad del jugador bajo la jurisdicción del club italiano hasta que se cumpla la condición de compra.
En su mensaje, el delantero expresó: “Gracias, Milan, por una temporada inolvidable. Llevaré siempre en el corazón los colores rossoneri y el apoyo de su afición. Nos vemos pronto”. La publicación generó una ola de reacciones de seguidores y ex‑jugadores que destacaron su profesionalismo y la esperanza de un futuro regreso al club italiano.
El FC Porto, por su parte, anunció que Giménez se incorpora al plantel con la intención de reforzar su ataque en la próxima campaña, mientras que el AC Milan agradeció su aporte y dejó la puerta abierta para una posible reincorporación al terminar la cesión.