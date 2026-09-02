Santiago Giménez se despide del AC Milan con emotivo mensaje y se incorpora al Porto

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El delantero mexicano Santiago Giménez anunció su salida del AC Milan mediante un emotivo mensaje en redes sociales, tras ser cedido al FC Porto para la temporada 2026‑2027, con opción de compra obligatoria al término del préstamo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/09/2026 08:39 AM.
En Deportes y editada el 02/09/2026 08:45 AM.