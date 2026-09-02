Tiger Woods solicitará modificar su declaración sobre accidente de tránsito en Florida

Un juzgado del condado de Martin, Florida, fijó para la mañana del miércoles una audiencia destinada al "cambio de declaración" de Tiger Woods, quien se declaró inocente de conducir bajo los efectos de sustancias tras el accidente de tránsito ocurrido en marzo cerca de su residencia en Jupiter Island.
Los registros judiciales divulgados este martes indican que, aunque no se ha especificado la postura que adoptará el golfista, la audiencia busca que modifique su testimonio inicial, en el que alegó que estaba mirando su teléfono móvil y cambiando de emisora de radio cuando el vehículo chocó contra un remolque arrastrado por una camioneta.
Según la policía que atendió el hecho, Woods se encontraba bajo la influencia de analgésicos opioides y portaba dichos medicamentos en el momento del accidente. En consecuencia, se le imputaron cargos menores por conducir bajo la influencia de sustancias, causar daños a la propiedad y negarse a someterse a una prueba de alcoholemia.
Tras el choque, el exnúmero uno mundial anunció que se apartaría temporalmente de la vida pública para someterse a tratamiento y concentrarse en su recuperación. Un juez le autorizó viajar al extranjero para ingresar en un centro especializado, presuntamente ubicado en Suiza. Woods reapareció en junio durante el Travelers Championship del PGA Tour.
En julio, la justicia autorizó a los fiscales a examinar los registros hospitalarios vinculados a su tratamiento y la documentación de los medicamentos recetados. Dicha información quedó restringida a fiscales, investigadores, expertos designados y al equipo legal del deportista.
El caso se enmarca en un historial de problemas de salud del golfista, quien ha sido sometido a múltiples cirugías de espalda y piernas tras el grave accidente automovilístico que sufrió en California en 2021.
El abogado de Woods no respondió de inmediato a las consultas sobre el alcance de la medida, por lo que se desconoce si el cambio de declaración implicará una admisión de responsabilidad, una nueva versión de los hechos o simplemente una corrección de datos.