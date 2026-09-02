Tiger Woods solicitará modificar su declaración sobre accidente de tránsito en Florida

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Un tribunal del condado de Martin, Florida, programó una audiencia para que el legendario golfista cambie formalmente su declaración sobre el choque ocurrido en marzo. La medida surge tras la revelación de que Woods estaba bajo los efectos de opioides cuando el vehículo impactó contra un remolque. El abogado del atleta no ha respondido aún sobre el alcance del nuevo pronunciamiento.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/09/2026 08:50 AM.
En Deportes y editada el 02/09/2026 09:02 AM.