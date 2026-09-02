Tiger Woods evitará la prisión tras accidente de tránsito

El ex campeón del PGA Tour, Tiger Woods, no enfrentará pena de cárcel tras el accidente de tránsito ocurrido el 23 de marzo en Los Ángeles, donde su vehículo colisionó con una motocicleta que resultó en la muerte del conductor, el 31‑años Javier Gómez.
En una audiencia celebrada el pasado viernes, el juez de la Corte Superior de California, el magistrado Robert Miller, dictaminó que Woods será responsable de una multa de 5,000 dólares y deberá cumplir 200 horas de servicio comunitario, además de someterse a un programa de educación vial. La decisión se basó en la evidencia de que el golfista no estaba bajo la influencia de sustancias y que la velocidad del vehículo no excedía los límites permitidos.
El fiscal del caso, la fiscalía del condado de Los Ángeles, aceptó el acuerdo propuesto por la defensa, argumentando que la medida permitiría una resolución más rápida y evitaría un proceso judicial prolongado que podría afectar a ambas partes.
Woods, quien ha enfrentado múltiples controversias en los últimos años, emitió un comunicado a través de su representante legal agradeciendo el apoyo de su familia y seguidores, y expresando su profundo pesar por la pérdida de vida del motociclista.
El accidente, que tuvo lugar en la autopista 101, generó una amplia cobertura mediática y reavivó el debate sobre la responsabilidad de los conductores de alto perfil en la vía pública. Expertos en seguridad vial señalaron que la combinación de factores como la visibilidad reducida y la falta de uso del casco por parte del motociclista fueron determinantes en la tragedia.
El caso también ha reavivado la discusión sobre la necesidad de reformas en la legislación de tránsito de California, particularmente en lo que respecta a la imposición de sanciones más severas para conductores que causen lesiones graves o mortales.
Mientras tanto, Woods se prepara para regresar a la temporada del PGA Tour, donde buscará retomar su posición entre los mejores golfistas del mundo.