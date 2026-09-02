Tiger Woods evitará la prisión tras accidente de tránsito

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El famoso golfista estadounidense no será encarcelado después de que un juez de California determinara que su culpa en el accidente de marzo fue menor, imponiéndole una multa y medidas de rehabilitación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/09/2026 10:03 AM.
En Deportes y editada el 02/09/2026 10:24 AM.