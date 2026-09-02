Tony Romo acepta sanciones por DUI y se declara inocente en Wisconsin

El exestrella del fútbol americano Tony Romo (46) aceptó este martes las sanciones dictadas por la corte de Wisconsin tras ser detenido por conducir bajo los efectos del alcohol, aunque mantuvo su declaración de no culpable.
Romo, quien fue arrestado el pasado mes en el centro de Milwaukee por conducción temeraria, fue condenado a una prohibición de conducir durante seis meses, la instalación obligatoria de un dispositivo de bloqueo de arranque en su vehículo, la participación en un programa de evaluación del alcoholismo y el pago de una multa de 834 dólares.
En un mensaje publicado en Instagram, el exmariscal de campo explicó que, desde su retiro en 2017, ha desarrollado una dependencia excesiva del alcohol y que “esta mañana he asumido un reciente fracaso personal al declararme no culpable de un delito civil por conducir bajo los efectos del alcohol en Wisconsin. Asumo toda la responsabilidad”. Añadió que varias operaciones de espalda que acortaron su carrera le dejaron con dolor constante y debilitante.
El caso también provocó la suspensión de Romo de su puesto como comentarista deportivo en CBS Sports. Cuatro veces seleccionado para el Pro Bowl y líder histórico de los Dallas Cowboys con 248 pases de touchdown, Romo se retiró en 2017 después de perder la titularidad frente a Dak Prescott y sufrir una fractura de espalda.
“Nada de esto es una excusa. Son mis errores y asumo la responsabilidad por ellos”, reiteró el exjugador.