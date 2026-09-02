Tony Romo acepta sanciones por DUI y se declara inocente en Wisconsin

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El exmariscal de campo de los Dallas Cowboys aceptó las penas impuestas por conducir bajo los efectos del alcohol, aunque se declaró no culpable, y será suspendido de conducir seis meses, instalará un inmovilizador y completará un programa de evaluación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/09/2026 09:11 AM.
En Deportes y editada el 02/09/2026 09:14 AM.