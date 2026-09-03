Enzo Fernández ficha por el Manchester City por cifra récord en la Premier League

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El Manchester City confirma la llegada del argentino Enzo Fernández procedente del Chelsea por 125 millones de libras, la mayor inversión en la historia del club y una de las más caras de la Premier League.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/09/2026 08:47 AM.
En Deportes y editada el 03/09/2026 09:20 AM.