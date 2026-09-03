Enzo Fernández ficha por el Manchester City por cifra récord en la Premier League

En el último día del mercado de fichajes, el Manchester City anunció la incorporación de Enzo Fernández, proveniente del Chelsea, por una cifra récord de 125 millones de libras (aprox. 145 millones de euros). Con este desembolso, el club inglés supera cualquier transferencia anterior en su historia y se sitúa a la par del fichaje de Alexander Isak por el Liverpool como la operación más cara de la Premier League.
El mediocampista argentino, de 23 años, disputó 170 partidos con los Blues desde su llegada en 2023, anotando 31 goles y sumando 30 asistencias. El Chelsea había adquirido sus derechos por 121 millones de libras al Benfica, pero la relación entre Fernández y el club londinense se deterioró en las últimas semanas, culminando en su exclusión de la convocatoria contra el Luton Town y, nuevamente, contra el Brentford.
Según declaraciones de Xabi Alonso, el técnico del City, la salida de Fernández se aceleró tras la falta de comodidad del jugador en el Chelsea y su polémica actuación en las semifinales de la Copa del Mundo 2022, donde fue abucheado en Inglaterra. El argentino, en un mensaje de despedida publicado en sus redes sociales, expresó su agradecimiento al club y a sus seguidores, resaltando los momentos de lucha y celebración vividos en Stamford Bridge.
El traspaso se produce después de que el Chelsea estableciera un precio de 120 millones de libras y una fecha límite para recibir ofertas. Aunque el City no cumplió con la fecha establecida, la presión de la situación obligó al club londinense a ceder al comprador.
Con esta operación, el City cierra una ventana de transferencias en la que ha invertido alrededor de 450 millones de libras, incluyendo fichajes como Elliot Anderson (136 M), Ayyoub Bouaddi (96 M) y Mathys Detourbet (25 M). Al mismo tiempo, el club ha generado ingresos por 330 millones, destacando la venta de Savinho al Tottenham (87 M), Tijjani Reijnders a Arabia Saudí (61 M), Nico González al Newcastle (60 M) y Rodri al Barcelona (60 M). Además, la cesión de Omar Marmoush al Tottenham Hotspur podría convertirse en una compra obligatoria por 70 millones el próximo verano.
Enzo Fernández se incorpora a un City que busca reforzar su mediocampo para mantener la lucha por la Premier League y la Champions League, mientras el entrenador Pep Guardiola ya ha señalado al argentino como una pieza clave para la próxima temporada.