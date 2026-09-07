Isaac del Toro, gran favorito al oro en el Mundial de Ciclismo tras la baja de Pogačar

En este demandante panorama, Isaac del Toro se consolida como uno de los máximos favoritos para llevarse el oro en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta, programado del 20 al 27 de septiembre en Canadá. La jerarquía de la competencia cambió de forma abrupta tras confirmarse la ausencia de Tadej Pogačar.La estrella eslovena del UAE Team Emirates no podrá defender su estatus después de una fuerte caída durante la octava etapa de la Vuelta a España. Los informes médicos detallaron una fractura abierta de clavícula, una fractura estable en la vértebra cervical C7 y una conmoción cerebral, descartándolo para el resto de la temporada 2026.Este vacío deja la puerta abierta al ciclista originario de Ensenada, quien ya conoce el calibre de sus rivales tras enfrentarlos en grandes vueltas como el Tour de Francia y el Giro de Italia. Para afinar su estrategia, el mexicano disputará dos pruebas clave del calendario UCI WorldTour: el Grand Prix Cycliste de Québec el 11 de septiembre y el Grand Prix Cycliste de Montréal dos días después.Esta última cita funciona como el ensayo general definitivo. El trazado comparte similitudes cruciales con el circuito mundialista, incluyendo el temible repecho final de 560 metros al 4 por ciento antes de la meta en la Avenue du Parc. Además, la eliminación de la curva en U tradicional permitirá una recta final más limpia, diseñada específicamente para las tribunas y la transmisión global del evento.Con la delegación nacional lista para defender los colores de México, Del Toro llega a estas clásicas norteamericanas con un objetivo claro: medir sus sensaciones en los ascensos y asegurar la ventaja táctica necesaria para conquistar la presea mundial.