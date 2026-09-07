Isaac del Toro, gran favorito al oro en el Mundial de Ciclismo tras la baja de Pogačar

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Los 12 kilómetros de circuito en Montreal, con sus tres ascensos cortos y la exigente pendiente del 11 por ciento en la Côte de Polytechnique, están diseñados para romper a cualquier pelotón. Este filtro táctico no es casualidad, sino el escenario exacto que definirá al próximo campeón del mundo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/09/2026 12:01 PM.
En Deportes y editada el 07/09/2026 12:29 PM.