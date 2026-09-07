Toluca conquista la Leagues Cup ante Monterrey en final histórica

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Houston nunca había sido testigo de una final así. Por primera vez desde que la Leagues Cup adoptó su formato actual, dos equipos de la Liga MX se citaron en el duelo por el título

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/09/2026 10:08 AM.
En Deportes y editada el 07/09/2026 10:11 AM.