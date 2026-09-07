Toluca conquista la Leagues Cup ante Monterrey en final histórica

No había un equipo de la MLS en la cancha, ni una franquicia estadounidense esperando en la grada. Estaban Toluca y Monterrey, nada más.
El dato no era menor para un torneo que ha vivido entre cuestionamientos y elogios desde que se juega lejos de México. Se le ha señalado por mover el calendario de la Liga MX, por obligar a los clubes a cruzar la frontera en plena temporada y por convertir cada partido en una especie de gira comercial. Pero también se ha ganado un lugar como escaparate continental, con boletos a la Concacaf Champions Cup como premio mayor. Esa mezcla de tensión, negocio y orgullo fue el telón de fondo de la noche del domingo.
Los Diablos Rojos llegaron al duelo decisivo después de eliminar a León, mientras que los Rayados dejaron fuera al América. En ese camino, cada equipo había aprendido a sufrir. Toluca, dirigido por el Turco Mohamed, no era el favorito para muchos; Monterrey, con Matías Almeyda al mando, parecía tener plantel y oficio para destronar a cualquiera. El partido, sin embargo, tomó un rumbo que nadie anticipó.
Apenas a los cuatro minutos, un error de Orbelín Pineda encendió las alarmas en la portería regia. El uruguayo Federico Viñas disparó, el balón se estrelló en el poste izquierdo y Alexis Vega apareció para empujar el rebote con su pierna izquierda. La definición fue quirúrgica: el delantero mexicano no dudó y puso el 1-0 que desató el grito escarlata en Houston.
Monterrey sintió el golpe, pero no se cayó. A los dos minutos, Lucas Ocampos tuvo el empate en sus botas con un disparo desde el centro del área, pero Hugo González se estiró para evitar la caída de su arco. Esa atajada le dio aire a Toluca y encendió a un equipo que entendió que el partido se iba a jugar también en la resistencia.
El paso de los minutos le dio razón a los Diablos Rojos. Monterrey controlaba el balón, llegaba con peligro, pero chocaba una y otra vez con la solidez defensiva escarlata. Y cuando parecía que el segundo tiempo sería una batalla de desgaste, la contra apareció como una puñalada. Al minuto 70, Viñas volvió a probar la anatomía de Andrada con un remate potente que el arquero argentino alcanzó a desviar. El brasileño Helio Nunes, mejor conocido como Helinho, llegó libre al área chica y con la zurda liquidó el partido.
Pudo ser noche redonda para Toluca, porque dos minutos después Jorge Díaz Price se internó en el área, superó al portero y su disparo se fue al poste derecho. Esa acción dejó sin aliento a los aficionados escarlata y confirmó que la tarde tenía condimento de goleada, aunque el marcador se quedó en un contundente 2-0.
El resultado le dio a Toluca el primer título de su historia en la Leagues Cup, pero también rompió una racha que hasta entonces parecía reservada para