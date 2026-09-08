América Femenil hace historia al ser nominado al Balón de Oro 2026

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El equipo dirigido por Ángel Villacampa se convirtió en el único representante de México y de la Concacaf entre los cinco candidatos al premio a Mejor Club Femenino del Año. Las Águilas quedaron en competencia con Barcelona, Bayern Múnich, Manchester City y OL Lyonnes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/09/2026 09:13 AM.
En Deportes y editada el 08/09/2026 09:20 AM.