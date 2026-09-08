América Femenil hace historia al ser nominado al Balón de Oro 2026

América Femenil, dirigido por Ángel Villacampa, hizo historia al ser nominado al Balón de Oro 2026 como Mejor Club Femenino del Año. El equipo mexicano se convirtió en el único representante de México y de la Concacaf entre los cinco candidatos, junto a Barcelona, Bayern Múnich, Manchester City y OL Lyonnes.
La nominación de las Águilas es un reflejo de su éxito en la Liga MX Femenil y la Concacaf W Champions Cup. El equipo acumuló dos títulos, el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y la Concacaf W Champions Cup, bajo la dirección de Villacampa. Además, Kiana Palacios se consolidó como la máxima goleadora histórica del club con 89 anotaciones en todas las competiciones.
La candidatura del América proyectó a la Liga MX Femenil hacia uno de los escenarios más grandes del deporte, apenas nueve años después del arranque de su primer torneo en 2017. La nominación de las Águilas colocó por primera vez a un club mexicano junto a las campeonas de España, Alemania, Inglaterra y Francia.
La competencia por el premio estará encabezada por el campeón inglés Manchester City y el vencedor alemán Bayern Múnich, ambos con avances para acortar distancia en la cima del futbol femenino. La gala del Balón de Oro 2026 se realizará el lunes 26 de octubre en Londres, marcando el 70 aniversario del galardón.