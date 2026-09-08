Fallece Roberto "Monito" Rodríguez, histórico exjugador del Club América

El Club América confirmó la muerte de Roberto "Monito" Rodríguez, un histórico exjugador del equipo, a los 80 años. Rodríguez fue un extremo derecho que jugó para el América en la década de los años 70 y fue parte de la generación que conquistó uno de los campeonatos más recordados en la historia del club.
Rodríguez nació el 1 de abril de 1946 en Tlaquiltenango, Morelos, y comenzó su carrera en el Zacatepec. En 1969, llegó al América y se convirtió en un jugador clave en la plantilla que conquistó el campeonato de Liga en la temporada 1970-71.
Su estilo de juego se centraba en generar espacios, desbordar y poner el balón en condiciones favorables para los atacantes. Después de cuatro años en Coapa, Rodríguez regresó al Zacatepec en 1973 y permaneció ahí hasta el final de su carrera profesional.
Después de retirarse como futbolista, Rodríguez se incorporó a distintas áreas de formación y trabajó con equipos de reserva en diferentes categorías. También fue auxiliar de Jorge Vieira y formó parte del cuerpo técnico que acompañó al América durante el campeonato de la temporada 1988-89.
Rodríguez también tuvo participación con la Selección Mexicana, para la que disputó 16 encuentros y marcó cuatro goles. En los últimos años, el histórico americanista enfrentó diversos problemas de salud, incluyendo una infección y un cuadro de anemia, antes de confirmarse su fallecimiento.
La muerte de Rodríguez es un golpe para el Club América y la comunidad futbolera en general. Su legado como jugador, entrenador y formador de futbolistas será recordado por siempre.