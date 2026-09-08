Fallece Roberto "Monito" Rodríguez, histórico exjugador del Club América

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Roberto "Monito" Rodríguez, uno de los futbolistas que ayudó a construir la historia del Club América en la década de los años 70, falleció a los 80 años, dejando detrás una trayectoria vinculada con el conjunto azulcrema durante décadas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/09/2026 09:27 AM.
En Deportes y editada el 08/09/2026 09:33 AM.