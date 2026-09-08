José Mourinho regresa al Madrid con ambición de ganar la Liga de Campeones por tercera vez

El Real Madrid comienza su campaña en la Liga de Campeones con un partido clave contra el Inter de Milán, un equipo que el entrenador José Mourinho conoce bien. Tras su regreso al equipo después de 9 años, Mourinho tiene la ambición de llevar al Madrid a su tercer título en la competencia, algo que nunca ha logrado en su primera etapa con el club.
"Quiero ganar, y no habrá tiempo para pensar en cosas de un pasado muy bonito", expresó Mourinho, enfatizando su enfoque en el presente. El entrenador reconoció que el Madrid ha sido dominante en la Liga de Campeones en los últimos años, con seis títulos desde su última campaña con él en el equipo.
El partido contra el Inter será un desafío importante para el Madrid, y Mourinho está listo para enfrentar el reto. Con su experiencia en la competencia y su conocimiento del equipo, Mourinho está confiado en su capacidad para llevar al Madrid a la victoria. "Esto no tiene nada que ver con el pasado", aseguró, enfatizando su enfoque en el presente y la ambición de ganar la Liga de Campeones.
El resto de la primera jornada de la Liga de Campeones tendrá lugar el martes, con cinco partidos en total. El Manchester City viajará a Porto, mientras que el Borussia Dortmund recibirá al Villarreal. El Club Brugge debuta en casa contra el Aston Villa, el AEK Atenas recibirá al equipo austríaco LASK y el Lille se enfrentará al Real Betis. El Paris Saint-Germain entrará en acción el miércoles en casa contra el Slovan Bratislava.