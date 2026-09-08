José Mourinho regresa al Madrid con ambición de ganar la Liga de Campeones por tercera vez

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El Real Madrid se prepara para su campaña en la Liga de Campeones, liderada por el nuevo entrenador José Mourinho, quien busca ganar su tercer título con el equipo. El Madrid recibirá al Inter de Milán en su primera partido, en lo que será un encuentro entre dos equipos con experiencia en la competencia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/09/2026 12:23 PM.
En Deportes y editada el 08/09/2026 12:26 PM.