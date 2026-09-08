Rafael Márquez presentará su cuerpo técnico como entrenador de la Selección Mexicana

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Rafael Márquez presentará su cuerpo técnico como entrenador de la Selección Mexicana el próximo jueves en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/09/2026 10:00 AM.
En Deportes y editada el 08/09/2026 10:14 AM.