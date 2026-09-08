Rafael Márquez presentará su cuerpo técnico como entrenador de la Selección Mexicana

Rafael Márquez, ex capitán de la Selección Mexicana, presentará su cuerpo técnico como entrenador del equipo nacional el próximo jueves en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).
Márquez, quien tiene 47 años y nació en Zamora, Michoacán, será el entrenador de la Selección Mexicana y tendrá como objetivo preparar al equipo para la Copa del Mundo 2030.
El cuerpo técnico de Márquez estará integrado por Andrés Guardado, Juan Manuel Lillo, Xabier Mancisidor y otros expertos en el fútbol.
La presentación del cuerpo técnico de Márquez se llevará a cabo el próximo jueves a las 10:00 horas en las instalaciones de la FMF y será la primera vez que Márquez encabece una rueda de prensa como entrenador de la Selección Nacional de México.
Márquez ha tenido una carrera exitosa como futbolista, jugando en equipos como el Atlas, el AS Mónaco, el Barcelona y el New York Red Bulls, y ha ganado varios títulos, incluyendo la Copa del Mundo de Clubes con el Barcelona en 2006.
Como futbolista, Márquez jugó 148 partidos internacionales con la Selección Mexicana y fue capitán en cinco Copas del Mundo consecutivas.
La presentación del cuerpo técnico de Márquez es un paso importante en su carrera como entrenador y se espera que el equipo esté listo para la Copa del Mundo 2030.
Detalles de la presentación
La presentación del cuerpo técnico de Márquez es un evento importante en la historia del fútbol mexicano y se espera que el equipo esté listo para la Copa del Mundo 2030.Márquez ha sido un ícono del fútbol mexicano durante más de dos décadas y su presentación como entrenador es un paso importante en su carrera.El cuerpo técnico de Márquez estará integrado por expertos en fútbol con experiencia en equipos de élite en Europa y América.