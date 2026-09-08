La recuperación de Julio César Chávez Jr., un proceso de adicciones y renacimiento

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La serie documental "Chávez vs. Chávez" de ViX explora la vida de Julio César Chávez Jr., el hijo del gran campeón mexicano, que enfrenta su lucha con las adicciones y su proceso de recuperación. Acompañado por su familia, Chávez Jr. comparte su historia y su presente en la serie documental, que busca entender la complejidad de su personalidad más allá de los memes y la satanización de las redes sociales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/09/2026 08:58 AM.
En Deportes y editada el 08/09/2026 09:07 AM.