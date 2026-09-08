Scarlett Camberos, primera futbolista mexicana nominada al Balón de Oro Femenil

Scarlett Camberos, la delantera del Club América Femenil, hizo historia al ser nominada al Balón de Oro Femenil en la categoría de Mejor Jugadora del Mundo. Esta nominación la convierte en la primera futbolista mexicana en ser considerada por el galardón.
La atacante azulcrema, de 25 años, ha destacado por su habilidad técnica, velocidad y olfato goleador en la Liga MX Femenil. Su trayectoria en el deporte nacional ha sido marcada por la superación, la adaptación rápida a la alta competencia y una constante evolución futbolística.
La nominación de Camberos es un reflejo del crecimiento y profesionalización de la Liga MX Femenil, que a solo nueve años de su creación oficial en 2017 se coloca codo a codo con las grandes potencias de Europa.
Además de la nominación individual de Camberos, el Club América Femenil ha sido nominado al premio Mejor Club Femenino del Año del Balón de Oro 2026. El equipo dirigido por Ángel Villacampa es el único representante de México y de toda la Concacaf dentro de la lista final de cinco candidatos.
La ceremonia oficial de entrega del Balón de Oro 2026 se llevará a cabo el próximo lunes 26 de octubre en Londres, Inglaterra, conmemorando el 70 aniversario de la creación del galardón.
Cabe destacar que la nominación de Camberos es un reconocimiento a su trayectoria y habilidades en el campo, así como a su perseverancia y dedicación a la práctica del deporte. Su inclusión en la lista de candidatas es un logro importante para la futbolista y un reflejo del crecimiento y reconocimiento del deporte femenino en México.