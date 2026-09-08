Scarlett Camberos, primera futbolista mexicana nominada al Balón de Oro Femenil

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Scarlett Camberos se convirtió en la primera futbolista mexicana en ser nominada al Balón de Oro Femenil en la categoría de Mejor Jugadora del Mundo, compartiendo la terna con las mejores jugadoras del mundo en Europa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/09/2026 09:20 AM.
En Deportes y editada el 08/09/2026 09:27 AM.