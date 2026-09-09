Canelo Álvarez en Europa para prepararse ante Mbilli en Riad

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Canelo Álvarez inicia su preparación en Europa para enfrentar a Christian Mbilli el 31 de octubre en Riad. Su regreso al ring tras una cirugía del codo y la derrota anterior contra Crawford generan expectativas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/09/2026 01:14 PM.
En Deportes y editada el 09/09/2026 01:48 PM.