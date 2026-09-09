Canelo Álvarez en Europa para prepararse ante Mbilli en Riad

El boxeador mexicano Canelo Álvarez se encuentra en Europa para continuar su entrenamiento antes del combate contra Christian Mbilli el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita. Esta pelea será por el campeonato del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en peso supermediano. El objetivo de su estancia en España es adaptarse al cambio horario y perfeccionar su preparación tras la derrota que sufrió ante Terence Crawford en septiembre de 2025. Álvarez viajó a Katowice, Polonia, para realizarse evaluaciones físicas en la Academia de Educación Física Jerzy Kukuczka, sede que ha acogido a campeones como Oleksandr Usyk y Anthony Joshua. Allí, el boxeador completó pruebas para asegurar su condición física óptima. El especialista de la academia, Karol Skotniczny, destacó su visita en redes sociales, deseándole mucha suerte para la próxima pelea.El regreso de Canelo al ring representa un punto crucial tras su derrota contra Crawford, que le costó perder todos sus títulos en supermediano. Esta vez será el retador, algo inusual en sus enfrentamientos, y marcará su reaparición después de una cirugía del codo que retrasó su actividad. La pelea contra Mbilli también forma parte de su contrato con el jeque Turki Al-Sheikh, que lo obliga a competir en Arabia Saudita. Canelo ya disputó una función en Riad el 3 de mayo de 2025, donde recuperó el cinturón de la FIB tras vencer a William Scull. Aunque ganó por decisión unánime, las sensaciones no fueron ideales debido al estilo evasivo del cubano, quien lo complicó durante todo el combate. Esta experiencia motivó su ajuste en la preparación actual para evitar errores similares.El enfrentamiento contra Mbilli será su segunda pelea en Arabia Saudita, consolidando su presencia en el país tras el acuerdo con el jeque árabe. La expectativa es alta, ya que el mexicano busca reafirmarse como dominador de la división. Su desempeño en esta función podría definir su trayectoria en el boxeo y su recuperación tras la lesión que lo alejó del ring durante meses.La preparación en Europa incluye ajustes técnicos y físicos para enfrentar a un rival que no ha mostrado debilidad. Canelo busca aprovechar su experiencia y la adaptación al horario local para presentarse en condiciones óptimas. Su desafío es superar las dificultades del pasado y demostrar que su regreso al encordado es sólido y competitivo.