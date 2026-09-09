Erling Haaland Agradece Apoyo Mexicano Después de Triunfo en Champions

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El delantero del Manchester City, Erling Haaland, expresó gratitud hacia los seguidores mexicanos tras marcar en la victoria del equipo inglés. Reconoció el vínculo generado durante el Mundial 2026 y destacó el apoyo recibido.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/09/2026 02:26 PM.
En Deportes y editada el 09/09/2026 02:30 PM.