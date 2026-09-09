Erling Haaland Agradece Apoyo Mexicano Después de Triunfo en Champions

El atacante del Manchester City, Erling Haaland, aprovechó el cierre de su participación en la Champions League para agradecer el apoyo de los aficionados mexicanos. Tras el triunfo del equipo inglés por 0-2 sobre el FC Porto, el noruego destacó la conexión establecida durante el Mundial 2026, aunque no especificó si regresará al país en próximos viajes.La entrevista con TUDN se centró en su actuación en el torneo europeo, pero la conversación derivó hacia el cariño recibido de los seguidores aztecas. Haaland, quien llegó a seis partidos consecutivos con anotación, reconoció que el vínculo con México nació durante el Mundial y que el apoyo de los aficionados sigue siendo una fuente de motivación. El noruego mencionó la frustración de la Selección mexicana en ese torneo, pero destacó su deseo de seguir conectado con la afición. 'Siempre sonrío cuando hablo de ellos, porque son muy buenos conmigo', afirmó el delantero, quien compartió un video de los seguidores emulando su festejo de 'vikingo'.El jugador también reflexionó sobre su trayectoria en el Manchester City, enfatizando que su prioridad es el éxito colectivo. Aunque destacó su racha de goles, insistió en que los reconocimientos individuales son consecuencia del rendimiento del equipo. 'Individualmente, cosas como estas siempre vienen como bonus', dijo, mientras resaltaba la importancia de ganar con el club. La victoria ante el FC Porto consolidó su rol clave en la Champions League, pero Haaland no descartó que su vínculo con México siga evolucionando. La conexión entre el noruego y los mexicanos se reforzó tras la publicación de un video de la Selección emulando su celebración.El atacante compartió la imagen con empatía, lo que reflejó la importancia que le da a esa relación. Aunque no detalló planes futuros, reconoció que el apoyo recibido durante el Mundial dejó una huella duradera. La afición mexicana, por su parte, se identificó con Haaland y celebró su desempeño en el torneo europeo. El Manchester City salió de Portugal con la victoria y Haaland sumó otra anotación en la Champions League. Su actuación fue clave para el triunfo, pero el jugador insistió en que su enfoque está en el logro del equipo. 'Feliz de ganar hoy y de tener un buen desempeño, lo demás viene después', concluyó, manteniendo su compromiso con el Manchester City. La relación con México, sin embargo, sigue siendo un tema que resalta en sus declaraciones tras cada partido.La experiencia del noruego en el Mundial 2026 no solo le brindó reconocimiento, sino también una conexión emocional con los mexicanos. Aunque Noruega quedó fuera de la competencia, Haaland recordó el trato amable recibido y lo valoró como parte de su trayectoria. La interacción con la afición mexicana, según él, sigue siendo un factor positivo en su carrera, incluso después del torneo. Esta dinámica se reflejó en su actitud durante el partido contra el Porto, donde no solo destacó su rendimiento, sino también su gratitud hacia los seguidores aztecas.