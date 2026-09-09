Frances Tiafoe regresa a semifinales del US Open con épica remontada

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La Arthur Ashe Stadium vibraba como pocas veces en este torneo. Un joven californiano de 22 años estaba a un solo juego de escribir su nombre en la historia del Abierto de Estados Unidos, y el público ya comenzaba a acomodarse en sus asientos para ser testigo de una nueva sorpresa

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/09/2026 09:14 AM.
En Deportes y editada el 09/09/2026 09:19 AM.