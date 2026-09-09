José Alfredo Quintá López obtiene medalla de bronce en Open Panamericano de Judo

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Un atleta del noreste del país sumó un nuevo podio internacional tras una temporada de resultados históricos. El estado refuerza su hegemonía en las artes marciales con un apoyo institucional clave.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/09/2026 09:30 AM.
En Deportes y editada el 09/09/2026 09:38 AM.