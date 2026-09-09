José Alfredo Quintá López obtiene medalla de bronce en Open Panamericano de Judo

El deporte de combate en el noreste de México atraviesa una etapa de consolidación sin precedentes. Tras un ciclo marcado por la obtención de títulos nacionales, la disciplina ha comenzado a replicar ese mismo nivel de exigencia en escenarios internacionales. Esta dinámica demuestra que la preparación local posee la capacidad de competir directamente con los mejores exponentes de la región, transformando el talento estatal en resultados tangibles sobre el tatami.En este entorno competitivo, el judoca tamaulipeco José Alfredo Quintá López aseguró la medalla de bronce en la división de menos de 66 kilogramos del Open Panamericano de Judo San Salvador 2026. Este reconocimiento se integra a una racha sólida que incluye el campeonato del Nacional Universitario ANUIES 2026 y el tercer lugar en la Copa Centroamericana y del Caribe Senior, celebrada previamente en Guatemala, marcando una temporada de constantes ascensos en el circuito.La participación en territorio salvadoreño contó con el respaldo directo del Instituto del Deporte de Tamaulipas, entidad que facilitó la logística para que el atleta enfrentara este circuito de alto rendimiento. Durante el mismo torneo, el también tamaulipeco Eduardo Araujo concluyó en la quinta posición de su categoría, ampliando la huella de la entidad en el tablero de posiciones regional y demostrando la profundidad del talento local en la disciplina.Con este tercer lugar, Quintá López agrega otro podio a su trayectoria del año y mantiene su presencia firme entre los competidores destacados de su división. Este desempeño en el extranjero funciona como extensión natural del título nacional que la delegación estatal consiguió en la disciplina durante la Olimpiada Nacional 2026. La acumulación de podios y ubicaciones estratégicas a lo largo de una intensa temporada de actividad competitiva posiciona al judo tamaulipeco como una de las disciplinas con mayor consistencia y proyección en el mapa deportivo del país.