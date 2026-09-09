Rubén Omar Romano concluye tratamiento contra el cáncer y recibe apoyo de Cruz Azul y otros clubes

El sonido metálico de una campana en un pasillo hospitalario suele marcar el final de una batalla silenciosa. Para muchos, representa el cierre de un ciclo de incertidumbre y la recuperación de la normalidad. En el ámbito deportivo, estos momentos trascienden la estadística y se convierten en testimonios de resiliencia que resuenan mucho más allá de las gradas.Rubén Omar Romano tocó esa campana tras completar 35 días de atención oncológica por cáncer de próstata. El exentrenador y exjugador de Cruz Azul compartió el momento junto a su esposa, Paola Velasco, y su familia, visiblemente conmovido por los aplausos que marcaron el fin de esta etapa. El diagnóstico original se confirmó en diciembre de 2024, tras una revisión de rutina que detectó una alteración, sumándose a los controles médicos que el argentino mantiene desde una operación a corazón abierto en 2021.La Máquina no tardó en responder ante la noticia. El club celeste dedicó una carta pública para celebrar la recuperación del estratega y enviar un abrazo en nombre de la Nación Azul. La publicación, acompañada de una imagen de una campana, incluyó el mensaje "Hazte el Check, Sigue el Juego", transformando el alivio personal en una campaña de concientización sobre la importancia de los controles médicos preventivos. Figuras como Miguel Herrera, Christian Martinoli y Matías Vuoso también hicieron llegar sus mensajes de apoyo al actual analista deportivo.Antes de que el club difundiera su homenaje, Romano ya había demostrado que su mente sigue enfocada en la actualidad del futbol. Al ser consultado sobre la situación de Erik Lira, cuyo traspaso al Mónaco no se concretó, el exdirector técnico fue contundente en su valoración sobre el capitán: "Es él y diez más". Una frase que deja clara la jerarquía del mediocampista en la estructura del equipo.La Máquina se prepara ahora para un compromiso de alta tensión. Este sábado 12 de septiembre, Cruz Azul enfrentará al América en el Estadio Banorte por la Jornada 8 del Apertura 2026. Las Águilas llegan al duelo con 16 unidades en el liderato general, aunque arrastran la eliminación ante Monterrey y la derrota contra León, lo que anticipa un choque donde la presión será el factor determinante.