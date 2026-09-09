Rubén Omar Romano concluye tratamiento contra el cáncer y recibe apoyo de Cruz Azul y otros clubes

...

Rubén Omar Romano concluyó su tratamiento contra el cáncer de próstata después de 35 días de atención oncológica y recibió un apoyo significativo de su club anterior, Cruz Azul, así como de otros clubes y personalidades del fútbol.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/09/2026 09:55 AM.
En Deportes y editada el 09/09/2026 10:00 AM.