Selección Mexicana Femenil Gana Bronce en Campeonato Americano IBSA 2026

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La Selección Mexicana Femenil de futbol para ciegos logró la medalla de bronce en el Campeonato Americano IBSA 2026 tras vencer a Canadá. Este resultado marca un hito histórico como primera participación internacional de la disciplina femenina en el deporte.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/09/2026 01:48 PM.
En Deportes y editada el 09/09/2026 02:04 PM.