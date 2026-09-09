Selección Mexicana Femenil Gana Bronce en Campeonato Americano IBSA 2026

La Selección Mexicana Femenil de futbol para ciegos alcanzó la medalla de bronce en el Campeonato Americano IBSA 2026, celebrado en São Paulo, Brasil. La victoria frente a Canadá en el partido por el tercer lugar consolidó el logro como un hito para el deporte adaptado en México.El triunfo representa la primera incursión internacional de la rama femenil en esta disciplina, un hito que resalta su crecimiento y visibilidad. El equipo mexicano, integrado por nueve jugadoras y una guía de arco, provenía de Puebla, Jalisco y Ciudad de México. Entre las participantes destacaron María de los Ángeles Ortiz Montiel, Aidé Guadalupe Hernández Romero y la portera Cristian Mora Chahuey, quienes formaron parte del contingente poblano.La representación jalisciense incluyó a María de Jesús Venegas Vázquez y Ania Paola Naveja Gutiérrez, mientras que la capital contribuyó con Paulina Hernández Martínez e Ilse Guadalupe Aviles Martínez. La victoria contra Canadá se consolidó gracias al trabajo conjunto entre Ortiz Montiel y Hernández Romero, quienes marcaron la diferencia en el partido. La entrenadora Wendy del Ríos destacó el impacto del logro, señalando que el resultado deja una huella para futuras generaciones. 'No solamente traemos nuestros sueños, sino también los de todas las generaciones que podemos impactar', afirmó al destacar el apoyo de instituciones como la CONADE y el Comité Paralímpico Mexicano. El podio del torneo quedó encabezado por Argentina con el oro, seguida de Brasil en plata y México en bronce. La competencia continúa con el torneo varonil, que finalizará el 13 de septiembre. Este logro no solo eleva el perfil del fútbol para ciegos en México, sino que también abre puertas a nuevas oportunidades para las deportistas que lo practican. La participación de la Selección Mexicana Femenil en el IBSA 2026 resalta el esfuerzo colectivo de jugadoras, entrenadoras y organismos gubernamentales.El triunfo en el tercer lugar no solo refleja habilidad técnica, sino también la importancia de la inclusión deportiva en el país. Este hito marca un antes y un después para la disciplina, inspirando a nuevas generaciones a seguir sus pasos en un ámbito que hasta ahora era poco explorado. El éxito de la selección femenil se suma a otros logros en el ámbito paralímpico mexicano, consolidando al país como referente en deportes adaptados. La combinación de talento, preparación y apoyo institucional permitió alcanzar un objetivo ambicioso. Este triunfo no solo es un reconocimiento a las jugadoras, sino también una prueba de que el fútbol para ciegos puede tener un lugar destacado en la escena internacional