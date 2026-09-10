Edson Álvarez aclara acusaciones legales y confirma el fin de su relación sentimental

El escrutinio público tiene la capacidad de arrastrar la vida privada hacia un terreno donde los conflictos personales se magnifican hasta convertirse en espectáculos mediáticos. Lo que comienza como un acuerdo profesional puede transformarse rápidamente en una narrativa de acusaciones que requieren una respuesta inmediata.El futbolista Edson Álvarez emitió un comunicado para deslindarse de las declaraciones del productor Juan José López Ordóñez, quien aseguró haber sido víctima de una supuesta retención. El creador audiovisual reclamaba el pago de tres millones y medio de pesos por un documental sobre la trayectoria del deportista, un proyecto que incluía momentos de su vida familiar.Según la versión del productor, la negociación se manejó a través del entonces suegro del atleta, derivando en una ruptura de la comunicación y supuestos actos delictivos. López Ordóñez afirmó que fue amenazado durante medio día, señalando que el futbolista tenía conocimiento de los hechos y buscaba evadir la reparación del daño.Ante la gravedad de los señalamientos, el jugador aclaró que no existen elementos que acrediten conducta indebida de su parte. Además, confirmó que su relación con la modelo Sofía Toache llegó a su fin, por lo que cualquier asunto relacionado con la familia de su expareja queda fuera de su responsabilidad directa.