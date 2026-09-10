Edson Álvarez aclara acusaciones legales y confirma el fin de su relación sentimental

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Un conflicto legal y personal sale a la luz exponiendo supuestas deudas y eventos extremos. La respuesta pública busca separar la trayectoria profesional de los asuntos familiares.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/09/2026 04:35 PM.
En Deportes y editada el 10/09/2026 04:42 PM.