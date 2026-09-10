Saúl Canelo Álvarez y Christian Mbilli se enfrentan en Riad, Arabia Saudita

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La rivalidad entre Canelo y Mbilli se intensifica antes de su enfrentamiento en octubre. Ambos pugilistas han estado inactivos durante más de un año y deberán recuperar sus sensaciones competitivas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/09/2026 04:27 PM.
En Deportes y editada el 10/09/2026 04:35 PM.