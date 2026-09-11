Alexa Grasso redefine su estrategia para reconquistar el campeonato de UFC

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Una nueva oportunidad en el octágono pone a prueba una estrategia renovada tras una etapa de recuperación compleja. El objetivo final va más allá de una simple victoria.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/09/2026 10:59 AM.
En Deportes y editada el 11/09/2026 11:00 AM.