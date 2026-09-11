Alexa Grasso redefine su estrategia para reconquistar el campeonato de UFC

El eco de una derrota previa suele ser el mejor arquitecto de una estrategia renovada. En el mundo de las artes marciales mixtas, regresar a la cima exige transformar las vulnerabilidades del pasado en la mayor fortaleza del presente.Este sábado 12 de septiembre, la peleadora mexicana Alexa Grasso se enfrentará a Manon Fiorot en un combate crucial para su carrera. La tapatía tiene como objetivo inmediato demostrar que posee los argumentos necesarios para volver a la élite y recuperar el campeonato mundial que ostentó tras vencer a Valentina Shevchenko en marzo de 2023.El camino hacia este encuentro estuvo marcado por una preparación complicada debido a una fractura en el pie que limitó su rendimiento en su última salida al octágono. Aunque el calendario competitivo la obligó a combinar la recuperación física con el entrenamiento de alto nivel, la experiencia le permitió identificar áreas de mejora fundamentales para su evolución como atleta.Para este nuevo desafío, la deportista ha puesto especial énfasis en perfeccionar su trabajo de piso. Esta ampliación de recursos busca ofrecerle mayores alternativas tácticas durante el intercambio de golpes y prepararla para cualquier intento de sus rivales por llevar la contienda al suelo.Tras haber experimentado la presión de peleas de cinco asaltos por un título mundial, la mexicana aborda este encuentro con la certeza de que su historia en la organización todavía tiene nuevos capítulos por escribir.