Un costoso error en los boxes marca el estreno de Checo Pérez en Madrid

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El estreno de un trazado urbano en la capital española esconde desafíos técnicos que castigan la mínima distracción. Una sesión de adaptación se transforma en un trámite administrativo inesperado.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/09/2026 11:07 AM.
En Deportes y editada el 11/09/2026 11:10 AM.