Guillermo Martínez confirma su llegada a Tigres UANL y agradece a Pumas UNAM

La noticia se conoció después de que Guillermo "Memote" Martínez activara sus redes sociales para expresar su gratitud hacia los aficionados de Pumas antes de cerrar un capítulo y pensar en salir campeón con Tigres UANL. El delantero mexicano recordó el recibimiento que le dio la cantera a él y su familia, lo que jamás se olvidará. Agradeció a la directiva de Pumas UNAM, al staff, a los jardineros, cocineros, oficinistas, masajistas, jugadores y cuerpos técnicos por su apoyo durante su paso en el equipo. También expresó su gratitud hacia la afición Azul y Oro.
Guillermo Martínez ha jugado cinco veces en este certamen y su última actuación data del domingo 23 de agosto cuando Pumas UNAM igualó a uno con Rayos del Club Necaxa, en el estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. El técnico Víctor Manuel Vucetich decidirá cuándo podría utilizar al Memote en la delantera.
El delantero llevará el dorsal 22 ya que su antiguo dígito lo ocupa otro jugador. En Pumas UNAM, vimos a Martínez con la "9" en la espalda al ser delantero centro, sin embargo ese número se le adjudicó a Emiliano Gómez Dutra, futbolista uruguayo que también refuerza a Tigres UANL procedente de la Franja del Club Puebla en este Apertura 2026.
Por lo pronto ya está habilitado para estar activo y si así lo decide podría darle minutos este fin de semana cuando Tigres UANL dispute el Clásico Regio ante Rayados de Monterrey. El encuentro tendrá lugar en el Gigante de Acero, casa del Club de Futbol Monterrey, a las 19:10 horas (tiempo del centro de México).