Guillermo Martínez confirma su llegada a Tigres UANL y agradece a Pumas UNAM

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El delantero mexicano Guillermo "Memote" Martínez confirmó su llegada al club Tigres de la Universidad Autónoma de León (UANL) y agradeció a Pumas UNAM por su paso en el equipo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/09/2026 09:43 AM.
En Deportes y editada el 11/09/2026 09:47 AM.