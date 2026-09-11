Ricardo "Tuca" Ferretti Critica a Carlo Ancelotti por Renovación hasta 2030 en Selección Brasileña

La polémica en el debate futbolístico internacional se enciende nuevamente con las palabras del exentrenador Ricardo "Tuca" Ferretti, quien lanzó una dura crítica contra Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil. En un momento tenso durante la mesa de Futbol Picante, Tuca no dudó en calificar a Ancelotti como "muerto" y acusar a la Confederación Brasileña de cometer un grave error al renovarlo hasta 2030.
El contexto es clave: Brasil viene de una dolorosa eliminación en octavos de final del Mundial ante Noruega, y Ancelotti ha iniciado una profunda renovación que ha generado tanto apoyo como críticas. La gira de septiembre incluye partidos contra Australia y un histórico duelo contra India, lo que para algunos es evidencia de un proyecto sin identidad ni fortaleza.
La tensión interna en la selección brasileña se refleja en las palabras del veterano defensor Thiago Silva, quien cuestionó la magnitud del recambio. La respuesta del técnico Ancelotti fue tajante: "Un jugador de 34 o 35 años no es para el futuro, sino el presente". En medio de esa tensión, la intervención de Tuca no fue sólo un ataque personal, sino un mensaje sobre lo que considera un error estructural: confiar en técnicos extranjeros que no entienden la esencia del fútbol nacional.
La crítica de Ferretti a Ancelotti resumen la frustración hacia un técnico que no ha logrado convencer en el plano internacional con Brasil. El choque entre tradición y modernidad sigue abierto, y Brasil es hoy el epicentro de esa discusión.