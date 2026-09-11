Ricardo "Tuca" Ferretti Critica a Carlo Ancelotti por Renovación hasta 2030 en Selección Brasileña

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El exentrenador de Tigres UANL y Pumas lanzó una dura crítica contra el seleccionador brasileño por la renovación hasta 2030.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/09/2026 11:32 AM.
En Deportes y editada el 11/09/2026 11:40 AM.