Allan Saint-Maximin deja al Club América tras episodio de racismo contra sus hijos

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El francés abandonó a las Águilas después de un incidente en una escuela de la Ciudad de México y ahora juega para Charlotte FC en la MLS.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/09/2026 10:38 AM.
En Deportes y editada el 12/09/2026 11:22 AM.