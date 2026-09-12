Julián Quiñones continúa demostrando su capacidad goleadora en Arabia Saudita. El delantero mexicano marcó uno de los goles con que el Al Qadisiya empató 3-3 ante el Al-Ettifaq, en partido correspondiente a la jornada 7 de la liga de aquel país. Quiñones aprovechó una de las primeras oportunidades que tuvo frente al arco y abrió el marcador apenas al minuto 12, en una acción en la que solamente tuvo que empujar el balón al fondo de la portería después de recibir una asistencia de Mohamed Abu por la banda derecha. Con esta anotación, Quiñones llegó a tres goles en la presente temporada y mantiene su presencia en la pelea por los primeros lugares de la tabla de goleadores.
La actuación del mexicano no se limitó a su anotación. Apenas dos minutos después de abrir el marcador, Quiñones volvió a ser protagonista al iniciar la jugada que terminó en el segundo tanto del Al Qadisiya. El delantero se lució con un pase de tres dedos hacia la media luna, donde dejó a sus compañeros en una posición favorable para enfrentar al arquero rival.
El Al-Ettifaq reaccionó y consiguió descontar al minuto 25 por conducto de Bersant Celina. En la segunda mitad, el conjunto visitante mantuvo la presión y encontró el empate al minuto 63. El partido mantuvo la intensidad durante la recta final.
El resultado dejó al Al Qadisiya con 16 unidades, en el segundo puesto de la clasificación general, mientras que el Al-Ettifaq llegó a 11 puntos y se ubicó en la octava posición. Quiñones suma tres goles y busca volver a colocarse entre los mejores anotadores del fútbol de Arabia Saudita.