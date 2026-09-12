Julián Quiñones continúa demostrando su capacidad goleadora en Arabia Saudita

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El delantero mexicano marcó uno de los goles con que el Al Qadisiya empató 3-3 ante el Al-Ettifaq en la liga saudí.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/09/2026 09:25 AM.
En Deportes y editada el 12/09/2026 09:33 AM.