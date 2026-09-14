Chivas asume el liderato general momentáneo tras contundente victoria ante Pumas

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Un cambio en la cima de la clasificación redefine las expectativas del torneo tras un resultado contundente. La tabla se mantiene en movimiento mientras los pendientes amenazan con alterar el orden.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/09/2026 09:08 AM.
En Deportes y editada el 14/09/2026 09:12 AM.