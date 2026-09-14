Chivas asume el liderato general momentáneo tras contundente victoria ante Pumas

El ecosistema de una competencia deportiva siempre reserva sorpresas que reconfiguran el mapa de poder tras una sola jornada. Lo que parecía un camino ascendente se transforma en una carrera contra el reloj donde cada punto define la jerarquía real del torneo.El equipo tapatío se colocó como líder general momentáneo de la Liga MX después de imponerse por tres goles a cero ante los universitarios. Tras un inicio de campaña complicado, la escuadra de Guadalajara recupera sensaciones y demuestra destellos del nivel que la caracterizó en la temporada anterior.Sin embargo, esta posición privilegiada podría ser efímera. El conjunto escarlata tiene un partido pendiente programado para este martes ante los camoteros, un encuentro que de resultar favorable le arrebataría el primer lugar de la tabla general.La jornada ocho concluirá con el enfrentamiento entre León y San Luis en el Estadio Nou Camp. La dinámica del torneo se intensifica con los compromisos a mitad de semana, donde Puebla y Toluca definirán si el liderato cambia de manos este martes quince de septiembre.