Cadillac apuesta por nuevas actualizaciones en Bakú tras el abandono de Checo en Madrid

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Un contratiempo mecánico en el debut no opaca las señales positivas de rendimiento en la pista. El equipo estadounidense prepara una evolución técnica clave para buscar puntos en el circuito urbano de Bakú.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/09/2026 08:57 AM.
En Deportes y editada el 15/09/2026 09:06 AM.