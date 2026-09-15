El Camp Nou albergará la final de la Champions League en 2029

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La UEFA confirma al estadio azulgrana como escenario de la gran final de clubes en 2029, consolidando a España como epicentro del fútbol europeo. La remodelación del recinto promete un espectáculo a la altura de la historia del torneo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/09/2026 10:21 AM.
En Deportes y editada el 15/09/2026 10:26 AM.