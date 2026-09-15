Cruz Azul supera contratiempos logísticos para enfrentar al Inter de Miami en la Campeones Cup

...

Un imprevisto en el transporte aéreo retrasa la preparación del equipo celeste, obligándolo a recuperar tiempo perdido. La cita contra el campeón de la MLS exige máxima concentración pese a las adversidades del viaje.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/09/2026 10:06 AM.
En Deportes y editada el 15/09/2026 10:18 AM.