México asegura dos platas en la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Saltillo

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La delegación nacional cierra su participación con dos preseas en la modalidad de arco compuesto, destacando el mejor resultado histórico de Dafne Quintero. El arco recurvo, modalidad olímpica, quedó sin medallas, marcando un área de oportunidad de cara a futuros ciclos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/09/2026 08:52 AM.
En Deportes y editada el 15/09/2026 08:57 AM.