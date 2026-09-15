México asegura dos platas en la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Saltillo

La delegación mexicana cerró su participación en la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, celebrada en la Plaza de Armas de Saltillo, con un saldo de dos medallas. Ambas preseas llegaron en la modalidad de arco compuesto, donde Dafne Quintero y Rodrigo González subieron al podio, mientras que la rama de arco recurvo, la única con presencia olímpica, concluyó sin metales para el país.En la rama femenil de compuesto, Dafne Quintero logró su mejor resultado histórico en esta competencia, superando sus bronces de 2023 y 2024. Tras eliminar a la turca Hazal Burun y vencer en flecha de oro a la británica Ella Gibson en semifinales, la mexicana cayó por un margen mínimo ante la estadounidense Alexis Ruíz en la disputa por el oro. Por su parte, Rodrigo González aseguró la segunda presea nacional en la rama varonil, avanzando tras un duelo de desempate y consolidando su lugar en el podio con una victoria ajustada.En la modalidad de arco recurvo, las expectativas no se cumplieron. Alejandra Valencia fue la arquera que más lejos llegó, alcanzando las semifinales tras vencer a la italiana Roberta Di Francesco, pero cayó en el duelo por el bronce en flecha de oro ante la turca Elif Gökkir. Matías Grande y Ana Paula Vázquez fueron eliminados en cuartos de final ante rivales de alto calibre, incluyendo al campeón olímpico Mete Gazoz.A pesar de los desafíos en la modalidad olímpica, el tiro con arco mexicano reafirma su presencia entre las potencias internacionales. De cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, el país encuentra una nueva oportunidad, ya que el arco compuesto debutará en el programa olímpico con la prueba de equipos mixtos, donde la delegación nacional ya se perfila como una de las principales candidatas a disputar el metal.